Для вантажних авто дорога буде закрита

З 14 по 23 серпня на Буковині ремонтуватимуть залізничний переїзд на дорозі державного значення, яка веде до кордону з Румунією. Розробили схему об’їзду для громадського та приватного транспорту.

Дорожники ремонтуватимуть залізничний переїзд неподалік селища Глибока. Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури Буковини в середу, 13 серпня.

На цей період рух транспорту через переїзд на ділянці дороги Кіцмань – Глибока – с. Опришени буде обмежено.

Схема об'їзду поблизу селища Глибока



Для приватного та громадського транспорту організовано об’їзд дорогами обласного значення:

• у Глибокій перед кільцем слід повернути на право та їхати в напрямку с. Петричанка;

• тоді через 10 км повернути на дорогу О26027 Глибока – Кам’яна.

Об’їзд місця ремонту становитиме 23 додаткових кілометри. На час ремонту вантажні авто не зможуть користуватися об’їзними дорогами обласного значення. Об’їзд пристосували лише для легкового та громадського транспорту. Дорожники просять водіїв вантажівок обирати інші маршрути. Зокрема, скористатися дорогою Чернівці – Тереблече, яка теж веде до кордону з Румунією.