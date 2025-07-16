Дороги на ремонт перекриють з 16 липня

У Чернівцях запровадять тимчасові обмеження руху громадського та приватного транспорту на головних вулицях міста. Обмеження пов’язані з проведенням ремонту і стартують з 16 липня. На деяких ділянках роботи триватимуть до 1 жовтня.

Про обмеження руху та ремонти повідомляє пресслужба Чернівецької міської ради. Зокрема, перекриття діятимуть на таких вулицях:

вул. Вокзальна (від буд. №38 до №38-А) – з 16 до 30 липня 2025 року. На цій вулиці ремонтуватимуть зливовий перехват;

вул. Героїв Майдану (від Соборної площі до вул. Садової) – з 17 до 27 липня 2025 року. У цей період щодня з 09:00 до 16:30 буде заборонено паркування на вказаній ділянці. Причина: реконструкція електромереж;

перехрестя вул. Е. Тангля та вул. М. Ткача – з 18 липня до 1 жовтня 2025 року. На цій ділянці проведуть поточний ремонт дорожнього покриття.

Наразі Чернівецька міська рада закликала водіїв ознайомитися з інформацією про перекриття та обмеження руху і врахувати це при плануванні маршрутів.