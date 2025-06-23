Ремонт мають завершити до 15 грудня 2025 року

У Чернівцях вул. Головну капітально відремонтують за 170 млн грн. Тендер виграло підприємство «Славдорстрой». 18 червня з цим товариством підписали договір, адже його цінова пропозиція була найменшою серед трьох. Ремонти на одній із центральних вулиць Чернівців мають завершитися до кінця 2025 року.

Проїзна частина вулиці Головної викладена з бруківки і переважно вся в ямах. За словами міського голови міста Романа Клічука, тут мають постелити асфальт, повністю облаштувати нові тротуари та бордюри.

Тендер на ремонт вулиці в Prozorro оголосили 25 квітня на суму 200 млн грн. У торгах взяли участь ТОВ «Техно-Буд-Центр», ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» та ТОВ «Славдорстрой». Цінова пропозиція останнього підприємства виявилася найдешевшою – 170 млн грн. Однак процедура визначення переможця тривала понад місяць, оскільки ТОВ «Славдорстрой» скаржилося до Антимонопольного комітету на дискримінаційні умови. Зокрема вони вказували, що міська рада в тендерній документації зазначила, що усі учасники мають підтвердити, що впродовж останніх трьох років виконували капітальні роботи з ремонту доріг. Антимонопольний комітет заявку фірми задовольнив.

Додамо, що цього року планують відремонтувати лише частину вулиці Головної. Це ділянка від проспекту Незалежності до вулиці Ольги Гузар. Згідно з тендерною документацією на вулиці планують замінити мережі, а замість бруківки, яку вкладали в 1960 роках, постелити асфальт, повідомили в «Суспільне.Чернівців». В міській раді також зазначили, що на вулиці не будуть повністю перекривати рух авто під час капітального ремонту, а роботи виконуватимуть почергово на кожній смузі.

За даними YouControl, підприємство «Славдорстрой» зареєстроване в Донецькій області в 2015 році. Статутний капітал становить 200 тис. грн. Його бенефіціаром є Олександр Ломакін, який за даними ЗМІ фігурує у багатьох розслідуваннях. Ця компанія здебільшого працювала у Донецькій області. Співвласник ТОВ «Славдорстрой» Едуард Бондаренко є бізнес-партером екснардепа Максима Єфімова.