Торговий центр мають побудувати до кінця 2025 року

У Чернівцях планують змінити організацію дорожнього руху в районі вулиць О. Вільшини, Клубної та Галицького Шляху. Це зроблять у зв’язку з будівництвом торгівельного комплексу «Буковина Мол», який Чернівецька міська рада анонсувала на початку року. За даними міського голови Романа Клічука, його мають побудувати до кінця 2025 року.

Рішення про зміну організації дорожнього руху ухвалили на засіданні постійно діючої комісії з питань організації та безпеки дорожнього руху, йдеться в розпорядженні міського голови Романа Клічука. Зміни ухвалили на звернення від товариства «Бюро архітектури та мобільності "Урбан Промо"», яке спроєктувало будівництво торгівельного центру.

Згідно із запропонованими змінами планується перенести зупинку громадського транспорту. Нова схема організації дорожнього руху передбачає такі пропозиції:

перенести зупинку громадського транспорту зі сторони комплексу ближче до входу та в’їзду до ТЦ «Метро»;

забрати частину паркомісць позаду MсDonalds;

зробити проїзд до MсDonalds зі сторони парковки одностороннім;

передбачити озеленення на парковці.

Ці зміни мають повторно надати на розгляд постійно діючої комісії з питань організації та безпеки дорожнього руху, а після того їх затвердити на засіданні виконавчого комітету Чернівецької міської ради.

Нагадаємо, торговий центр «Буковина Мол» будують на вул. Галицький Шлях. Раніше цією ділянкою володіло ТОВ «Фуршет». Площа центру складе 42 000 м2, а орендна площа – 35 000 м2. Розмір парковки – до 859 машиномісць. Також облаштують два укриття на випадок повітряної тривоги. Найбільші площі у ТРЦ займуть гіпермаркет Fozzy C&C, кінотеатр Multiplex та дитячий розважальний центр Fly Kids.