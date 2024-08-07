Рух в ділянці ремонту повністю перекритий

В Чернівцях розпочали капітальний ремонт однієї з найбільших вулиць міста – Руській. Ремонтуватимуть лише частину від вул. Зеленої до вул. Січових Стрільців. За планом ремонт триватиме до 1 жовтня 2024 року. На нього передбачено 34,9 млн грн. Рух в ділянці ремонту повністю перекритий. В міській раді оприлюднили схему об’їзду перекритої ділянки.

Рух на ділянці вул. Руської, яку ремонтуватимуть кілька місяців, повністю перекрили з 7 серпня. Ремонтуватиме вулицю компанія з Тернополя «Техно-Буд-Центр». Вартість робіт становить 34,9 млн грн. За інформацією з оголошеного тендера, це єдина компанія, яка подала свою пропозицію.

Згідно з календарним планом за додатковою угодою з підрядником, роботи мали б розпочати у березні 2024 року. Також до серпня підрядник облаштовуватиме каналізаційні, водопровідні мережі, а також мережі електро- та газопостачання. Ремонт за угодою повністю мають завершити до 1 грудня 2024 року. В комунальному підприємстві «Чернівецьке тролейбусне управління» повідомили, що рух громадського та приватного транспорту на даній ділянці перекритий до 1 жовтня.

На частині вулиць Руської, Січових Стрільців, по вулицях Кишинівській та Зеленій організували об'їзд перекритої ділянки.

Схема організації дорожнього руху в об'їзд вул. Руської

Також тимчасові зміни відбулися в схемі руху комунального транспорту. Тролейбуси, які курсували через вул. Руські замінили на автобуси.

«Тролейбуси маршруту №2 буде замінено шістьма автобусами з інтервалом руху 12 хвилин. Схема об’їзду в обох напрямках руху буде здійснюватися через вул. Кишинівську. Автобуси курсуватимуть по маршруту до зупинки Кишинівська, далі по вул. Січових Стрільців, вул. Кишинівська, вул. Зелена та продовжать свій рух по маршруту», – повідомили в КП «Чернівецьке тролейбусне управління» в середу, 7 серпня.

Також тролейбуси маршруту №4 замінять двома автобусами, які курсуватимуть згідно з діючою схемою тролейбусного маршруту №4. Об’їзд в обох напрямках руху буде здійснюватися через вул. Кишинівську та вул. Зелена.