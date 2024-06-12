Вода підмила одну з підпірних стінок моста

На трасі Франківськ – Бучач – Тернопіль сильна злива пошкодила капітально відремонтований міст у селі Струсів. Місцеві жителі повідомили, що після проливних дощів увечері 11 червня, вода зруйнувала частину підпірної стінки і пошкодила пішохідну доріжку. Цей міст капітально відремонтували в 2021 році за 63,6 млн грн, однак його ще не здали в експлуатацію.

На місце події о 21:25 11 червня викликали рятувальників і тимчасового перекрили рух. За словами очевидців, також відбулось руйнування пішохідної ділянки моста. Ймовірно, це сталося внаслідок дії дощової води, яка стікала з дорожнього покриття.

«Співробітники ДСНС, що прибули до місця події очистили стічні канали, внаслідок чого вода самостійно зійшла з дорожнього покриття. Підтоплення моста вдалось оперативно усунути», – повідомили в ДСНС Тернопільщини в середу, 12 червня.

В Службі відновлення то розвитку інфраструктури Тернопільщини повідомили ZAXID.NET, що основна конструкція дороги не пошкоджена, а вода частково зруйнувала тротуар на пішохідній стороні. Наразі проїзд транспорту через міст у селі Струсів відбувається у звичному режимі. На думку дорожників причиною руйнування частини мосту стали інтенсивні дощі.

«Основна причина розмиву земляного насипу – локальні інтенсивні опади у Тернопільському районі. За 3 години випала більш ніж тижнева норма опадів. Окрім цього, винос болота та сміття на проїжджу частину траси Н-18 з прилеглих до автошляху вулиць та сільськогосподарських угідь значно погіршив водовідведення з мосту», – зазначили в Службі відновлення то розвитку інфраструктури Тернопільщини в середу, 12 червня.

Міст вже почали ремонтувати. Підрядна організація вранці 12 червня укріпила ділянку розмиву та бетонними блоками зміцнює земляне полотно. Дорожники також заявили, що хоча міст завершили ремонтувати в 2021 році, однак цей об’єкт досі не зданий в експлуатацію. Тому всі ремонтні роботи підрядна організація виконує за власний кошт.

Також 12 червня в селі Струсів повинна зібратися комісія за участі представників Служби відновлення, підрядної організації, незалежного технагляду та організації, яка розробила проєкт мосту. Також прибуде незалежний технагляд, який слідкував за всіма етапами ремонтних робіт. Комісія має узгодити проєктне рішення, яке дозволить запобігти повторенню розмивання земельного полотна мосту.

Додамо, що міст в селі Струсів відкрили в 2021 році. Його переробили з балкового типу на арковий і збільшили габарити. Ширина мосту тепер 9 метрів, а проїжджа частина – 6. Вартість ремонту моста становила 63,6 млн грн.