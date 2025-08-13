У середу, 13 серпня, Володимир Зеленський, європейські лідери провели розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентом США Дональдом Трампом, який незабаром має зустрітися з російським диктатором Владіміром Путіним. Зеленський та Мерц розповіли про результати онлайн-зустрічі з Трампом.

Онлайн-зустріч європейських лідерів з президентом США Дональдом Трампом організував канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. За словами Мерца, Україна та Європа наполягають в першу чергу на припиненні вогню. Після чого можливе укладання рамкової угоди.

Фрідріх Мерц заявив, що Україна не визнаватиме окуповані території російськими та наголосив, що будь-які територіальні питання обговорюватимуться виключно з президентом Володимиром Зеленським. Крім того, зазначив Мерц, відправною точкою для перемовин має стати поточна лінія розмежування. Дональд Трамп, за словами німецького канцлера, після зустрічі з Путіним сповістить про її результати Україну та лідерів європейських країн.

«Є надія на зрушення, є надія на мир в Україні. Європа згуртована, я також з боку Німеччини роблю все, щоб використати будь-який шанс дипломатичному рівні, щоб закінчити цю жахливу війну», – сказав Фрідріх Мерц.

Як розповів Володимир Зеленський, Україна та Європа погодили п’ять принципів щодо завершення російсько-української війни, а саме:

Все, що стосується України має обговорюватися лише за її участю;

Підготовка тристоронньої зустрічі Зеленського, Трампа та Путіна;

Передусім припинення вогню та гарантії безпеки;

Росія не має мати права вето щодо членства України в НАТО;

Посилення санкцій проти Росії у разі відмови Путіна припинити вогонь.

«Ми говорили про зустріч на Алясці. Сподіваємось, що центральною темою зустрічі буде негайне припинення вогню. Про це неодноразово говорив президент Сполучених Штатів Америки», – наголосив Володимир Зеленський.

Також Зеленський повідомив, що Путін не прагне припинити війну проти України, а його мета – окупація країни. Тому, наголосив президент, Європа та США мають посилити тиск на Росію, зокрема, санкційний. Крім того, Володимир Зеленський вкотре наголосив, що Україна не погодиться на виведення військ з території Донецької області.

«Я одразу хочу підкреслити, що будь-які питання щодо територіальної цілісності нашої держави не можуть обговорюватися», – наголосив президент України.

Нагадаємо, 8 серпня президент США Дональд Трамп анонсував зустріч з російським диктатором Владіміром Путіним. Вона має відбутися у п’ятницю, 15 серпня, у штаті Аляска. Очікується, що Трамп та Путін обговорюватимуть завершення війни Росії проти України. Того ж дня Дональд Трамп припустив, що майбутня мирна угода між Росією та Україною може вимагати «певного обміну територіями на благо обох сторін».

Вранці 9 серпня Володимир Зеленський категорично відкинув ідею територіальних поступок, наголосивши, що «дарувати свою землю окупанту українці не будуть».