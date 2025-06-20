Директор благодійного фонду привласнював гроші, зібрані для ЗСУ

Кіберполіцейські Львівщини викрили керівника благодійного фонду на заволодінні коштами, які він збирав для допомоги ЗСУ – на придбання й доставку тепловізійних прицілів, квадрокоптерів, а також семи автомобілів. За версією слідства, директор фонду присвоїв частину зібраних коштів у розмірі 1,3 млн грн.

Як повідомив у п’ятницю, 20 червня, департамент кіберполіції, 41-річний мешканець Львова упродовж 2023-2025 років задля власного збагачення переконував потерпілих через різні месенджері перерахувати гроші на підконтрольні банківські картки. Утім, взяті на себе зобов’язання він не виконував.

«Наразі встановлено щонайменше 5 потерпілих, серед яких є військовослужбовці ЗСУ та волонтер. Загальна сума завданої матеріальної шкоди становить майже 1,3 млн грн», – сказано у повідомленні кіберполіції.

Керівнику фонду оголосили підозру

Правоохоронці провели низку обшуків за місцем проживання фігуранта та в його автомобілях. Вилучили мобільні телефони та сім-картки, комп’ютерну техніку, майже два десятки банківських карток, документацію, чорнові записи та інші докази протиправної діяльності.

Керівнику благодійного фонду слідчі повідомили про підозру в шахрайстві (ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 ККУ). Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

За рішенням суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.