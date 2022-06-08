Директора лісництва затримали під час отримання другої частини хабара

Директор військового лісництва на Львівщині організував схему хабарництва за надання права приватній особі безперешкодно закуповувати деревину поза межами аукціонних торгів. Його затримали під час отримання хабара 17 тис. грн.

«Закупівля природних товарів здійснювалась за заниженими цінами, без відповідних дозвільних документів та офіційної проплати, а сама лісопродукція використовувалась покупцем на власні потреби», – повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Посадовця затримали у вівторок, 7 червня, під час передачі 9,5 тис. грн хабара, перед тим він отримав ще 7,5 тис. грн.

Він продава деревину поза межами аукціонних торгів

Посадовцю оголосять підозру за ч.3 ст.368 КК України, відсторонять від посади та оберуть запобіжний захід.