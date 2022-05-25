Масову вирубку дерев виявили неподалік села Березина, що біля Вараша

Неподалік Вараша на Рівненщині поліція виявила масштабну вирубку лісу. Як підрахували спеціалісти екоінспекції, загалом у лісі зрубали понад 5,6 тис. сосен, завдавши цим збитків на 47,8 млн грн. Хто саме причетний до вирубування лісового масиву, з'ясовують правоохоронці.

Про інцидент повідомила Держекоінспекція Поліського округу в вівторок, 24 травня. Зазначається, що поліція залучила спеціалістів екоінспекції для підрахування збитків, завданих лісу.

«Під час спільного виїзду на території Вараської міської ради на землях лісогосподарського призначення за межами населеного пункту села Березина Вараського району, що на Рівненщині виявлено 5691 пнів незаконно зрубаних дерев породи сосна», – йдеться у повідомленні.

За підрахунками спеціалістів екоінспекції, сума завданих навколишньому середовищу збитків становить 47 млн 839 тис. 956 грн.

Хто саме зрубав дерева, наразі з'ясовують правоохоронці. Щодо цього інциденту відкрите кримінальне провадження.