У разі доведення вини причетним до діяльності пилорами може загрожувати від п'яти до семи років тюрми

На Волині працівники СБУ викрили нелегальну пилораму та вилучили деревину на 800 тис. грн. Правоохоронці провели шість обшуків, в результаті яких вилучили не лише деревину, а й транспорт, 30 тис. грн та документи, у яких може бути інформація про осіб, причетних до роботи деревообробного цеху. За цим фактом відкрите кримінальне провадження, досудове розслідування триває.

Про обшуки повідомила прес-служба прокуратура Волині у понеділок, 25 жовтня. Їх проводили за кримінальним провадженням, відкритим за ч.4 ст. 246 ККУ (незаконна порубка та збут лісу в особливо тяжких наслідках). Загалом працівники СБУ та прокурори провели шість обшуків на території Камінь-Каширського району, у результаті яких була припинена робота незаконного деревообробного цеху. У якому саме населеному пункті функціонував цех, у прокуратурі не уточнюють.

«Вилучено близько 170 м2 лісодеревини та готової продукції з неї вартістю близько 800 тис. грн, транспортні засоби, грошові кошти в сумі майже 30 тис. грн та документи, які можуть містити інформацію про протиправну діяльність причетних до функціонування пилорами осіб», – повідомляє прокуратура.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на все це вилучене майно. Досудове розслідування триває. Зазначимо також, що згідно з ч.4 ст. 246, причетним до злочину може загрожувати від п'яти до семи років ув'язнення.