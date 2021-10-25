Із нелегальної пилорами на Волині вилучили деревини на 800 тис. грн
Працівники СБУ провели шість обшуків на території Камінь-Каширського району
На Волині працівники СБУ викрили нелегальну пилораму та вилучили деревину на 800 тис. грн. Правоохоронці провели шість обшуків, в результаті яких вилучили не лише деревину, а й транспорт, 30 тис. грн та документи, у яких може бути інформація про осіб, причетних до роботи деревообробного цеху. За цим фактом відкрите кримінальне провадження, досудове розслідування триває.
Про обшуки повідомила прес-служба прокуратура Волині у понеділок, 25 жовтня. Їх проводили за кримінальним провадженням, відкритим за ч.4 ст. 246 ККУ (незаконна порубка та збут лісу в особливо тяжких наслідках). Загалом працівники СБУ та прокурори провели шість обшуків на території Камінь-Каширського району, у результаті яких була припинена робота незаконного деревообробного цеху. У якому саме населеному пункті функціонував цех, у прокуратурі не уточнюють.
«Вилучено близько 170 м2 лісодеревини та готової продукції з неї вартістю близько 800 тис. грн, транспортні засоби, грошові кошти в сумі майже 30 тис. грн та документи, які можуть містити інформацію про протиправну діяльність причетних до функціонування пилорами осіб», – повідомляє прокуратура.
Наразі вирішується питання про накладення арешту на все це вилучене майно. Досудове розслідування триває. Зазначимо також, що згідно з ч.4 ст. 246, причетним до злочину може загрожувати від п'яти до семи років ув'язнення.