Підозри в незаконних рубках отримали директор та головний лісничий «Бережанирайагроліс»

ДБР повідомило про підозру директору та головному лісничому державного підприємства «Бережанирайагроліс» у Тернопільській області, які через недбалість допустили масштабні незаконні вирубки лісу на суму майже 57 млн грн.

Як повідомили у четвер, 3 липня, у теруправлінні ДБР, упродовж 2023 року посадовці вносили до лісорубних квитків інформацію про види рубок і ділянки без належної перевірки.

«Через це, з порушенням лісовпорядної документації, на території лісництва незаконно зрубали понад 6 тисяч 200 дерев різних порід. Загальна сума збитків, завданих державі, становить понад 56,9 млн гривень», – сказано у повідомленні ДБР.

Масштабні незаконні рубки були здійснені у 2023 році

Обом фігурантам повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Вирішується питання про відшкодування завданих збитків.