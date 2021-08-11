Олександр Камишін очолив «Укрзалізницю»

Кабмін призначив в.о. голови правління «Укрзалізниці» Олександра Камишіна, який 7 років працював менеджером з інвестицій в холдингу SCM Ріната Ахметова. Про це повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко.

Уряд прийняв відставку Івана Юрика та призначив новим виконувачем обов’язки глави компанії Олександра Камишіна.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що на посаді голови УЗ Камишін має стати антикризовим менеджером та вже поставив перед ним низку завдань:

підняття тарифів на вантажні перевезення;

налагодження закупівлі електроенергії безпосередньо у виробника – «Енергоатома»;

залучення на український ринок міжнародних інвесторів;

закупівля нових потягів та локомотивів.

Камишін обіймав посаду радника міністра інфраструктури Олександра Кубракова. До цього він працював в KPMG на посаді аудитора (2006-2008 рр), в фонді Томаша Фіали Dragon Capital (2008-2012 рр), генеральним директором KMZ Industries. З липня 2011 року – видавець Latifundist Media.

Найдовший період у своїй найманій кар’єрі – з квітня 2012-го до квітня 2019 року – Камишін обіймав посаду менеджера з інвестицій у холдинговій компанії Ріната Ахметова SCM. В цей же час був членом наглядової ради компанії Portinvest. З січня 2020 року – керуючий партнер Fortior Capital.