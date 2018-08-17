Після бунту «торнадівців» звільнили все керівництво Лук’янівського СІЗО

У п’ятницю, 17 серпня, Мін’юст ухвалив рішення про звільнення всього керівного складу Лукянівського СІЗО. Про це в коментарі «Громадському» повідомив речник заступника міністра юстиції України Дениса Чернишова Юрій Маслак. Він також додав, що новим головою Лук'янівського СІЗО став Руслан Ромашков, керівник Бориспільської виправної колонії №119.

Мін’юст поки що утримався від коментарів причини звільнення, проте нардеп від «Радикальної партії» Ігор Мосійчук заявив, що це пов’язано з подіями в «Лук’янівці» під час етапування в інші місця позбавлення волі ув’язнених бійців спецроти «Торнадо».

Нагадаємо, що 9 серпня у Лук'янівському слідчому ізоляторі в Києві ввели план «Буря» через бунт колишніх бійців батальйону «Торнадо», які перебувають в СІЗО. Пізніше в «торнадівців», які влаштували бунт в СІЗО, вилучили нацистський прапор, ножі і дороге спиртне, а службове розслідування встановило причетність двох співробітників Лук'янівського слідчого ізолятора до бунту.