Головою Солонківської громади є екс-нардеп Богдан дубневич

Група депутатів Солонківської сільської ради, що біля Львова, заявила про порушення законодавства про доступ до публічної інформації з боку керівництва громади. Проекти рішень, зокрема, у земельних питаннях, не оприлюднюються за 10 днів до сесії, як це передбачено. Також керівництво громади зловживає скликанням позачергових сесій та оприлюднює проекти рішень менш як за добу до засідання. Відповідно депутати не можуть ознайомитися з питаннями, які виносяться на їх розгляд.

Зокрема, про порушення з боку голови громади Богдана Дубневича та секретаріату ради заявили четверо депутатів від партії «Голос», представники місцевої ГО «Громада дієвих змін» – Ольга Явин, Петро Кемський, Василь Снігур та Надія Баволяк. Відповідні заяви депутати оприлюднили у Facebook.

Відповідно до закону, проекти рішень мають бути оприлюднені за 10 днів до сесії, однак у Солонківській сільраді цю норму порушують. Депутатка Ольга Явин вважає, що проекти рішень керівництво сільради не оприлюднює не від того, що не знає законодавства, а в такий спосіб намагається приховати інформацію не тільки від депутатів, а й від виборців.

Також, зі слів депутатки, керівництво громади зловживає скликанням позачергових сесій, які мають відбуватися у виняткових випадках – тоді дозволяється оприлюднювати проекти рішень не менше як за добу. Однак у сільраді порушують і цю норму.

«Це ненормальна ситуації, коли в рік чотири чергові сесії, а решту роблять кожні два-три тижні позачергові сесії. Вони такими діями створюють умови, що депутат не може ні ознайомитися, ні опрацювати питання», – наголошує Ольга Явин.

З її слів, четверо депутатів «Голосу» обурені такою практикою у Солонківській сільраді та вже зверталися усно до керівництва громади, щоби змінити ситуацію. Решту ж 22 депутати, зі слів Ольги Явин, лояльні до голови громади Богдана Дубневича і голосують «як статисти», не вникаючи у суть питання.

«Наші вимоги свідомо ігноруються. Така вказівка Дубневича», – каже Ольга Явин.

Зі слів депутата Петра Кемського, така практика в Солонківській сільраді почалася з першої сесії – не був оприлюднений ні один проект рішення, як це передбачено законодавством, не оприлюднювалися земельні питання, приховували в проектах рішень прізвища людей, які звертаються у сільську раду. «Такі дії, на мою думку, є спробою приховати від нас інформацію. Не тільки депутати, а й наші виборці мають знати, за що ми будемо голосувати», – наголошує депутат.

Якщо ситуація не зміниться, обурені депутати мають намір звернутися до правоохоронців та до суду.

Секретар Солонківської сільради Оксана Кечур відмовилася прокоментувати ситуацію із оприлюдненням проектів рішень у сільській раді. «У нас сьогодні вихідний день, мені зараз незручно розмовляти. З усіма своїми питаннями звертайтеся офіційно в робочий час», – сказала вона ZAXID.NET.

Солонківська громада біля Львова, у яку входять понад 20 сіл, є однією з найбагатших громад Львівської області. Офіційно громада налічує понад 14,5 тис. мешканців. Головою громади є екс-нардеп Богдан Дубневич.