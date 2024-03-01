Директору одного з військових лісництв на Львівщині, його заступнику та майстру лісу повідомили про підозри через розкрадання лісу на майже 5 млн грн. Вони організували схему незаконних порубок та продавали цінні породи дерев.

Як повідомила спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону 1 березня, підозрювані змовились та організували схему незаконних порубок та розкрадання деревини різних порід з лісових угідь у Яворівському районі на Львівщині.

Встановлено, що вони відбирали певні породи дерев та вносили неправдиві дані про підстави для їх зрубу в офіційну документацію. Переважно розкрадали і продавали цінні породи: дуб, граб, осика, вільха, бук, береза.

Упродовж 2022-2023 років під виглядом законної господарської діяльності посадовці отримували хабарі, які розподіляли між собою. Загальна сума збитків, завданих державі внаслідок протиправної діяльності злочинної групи, сягнула майже 5 млн грн.

Наразі повідомлено про підозру директору одного з військових лісництв Львівщини, його заступнику та майстру лісу за фактом організації незаконної порубки дерев, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою організованою групою осіб (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2, ч. 4 ст. 246 КК України). Усім трьом обрано запобіжні заходи. Крім цього, директора і його заступника відсторонено від посад.