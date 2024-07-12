Наталія Баранюк очолює управління освіти з січня 2019 року і є депутаткою Ужгородської міської ради

Очільниця управління освіти і депутатка Ужгородської міської ради від ВО «Батьківщина» Наталія Баранюк оприлюднила декларацію про доходи за 2023 рік та повідомила про суттєві зміни в майновому стані у 2024 році. Про це стало відомо з сайту НАЗК.

Наталія Баранюк задекларувала 548 тис. грн зарплати в управлінні освіти та 41 тис. грн за сумісництвом на посаді вчителя історії Ужгородського ліцею №8. Для порівняння – у 2022 році на посаді начальника управління освіти вона заробила 440 тис. грн та ще 59 тис. грн, вчителюючи. На банківських рахунках чиновниця грошей не тримає, натомість готівкою у неї 629 тис. грн.

У власності Наталії Баранюк земельна ділянка в Оноківцях і два автомобілі – Volkswagen Passat, який вона купила у 2022 році за 100 тис. грн, та Mercedes-Benz GLE 53 за понад 4,5 млн грн, який задекларувала у липні 2024 року.

Чоловік очільниці управління освіти – екс-депутат Закарпатської обласної ради трьох скликань від «Партії Регіонів» та «Відродження» – Олексій Баранюк, який працює генеральним менеджером готелю «Ужгород» та в ТОВ «Універсал-М» не вказав, скільки заробляє. У його власності 2 будинки, квартира, 3 нежитлові приміщення і 2 земельні ділянки.

Додамо, що Наталія Баранюк очолює управління освіти Ужгородської міської ради з січня 2019 року. У 2020 році її обрано депутаткою міськради за списком партії ВО «Батьківщина».