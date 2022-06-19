Через сходження двох вантажних вагонів на перегоні Райгород - Кам’янка, «Укрзалізниця» тимчасово змінила маршрути прямування кількох потягів. Аварія сталася в неділю, 19 червня.

За інформацією «Укрзалізниці», зміни торкнуться таких потягів:

№731 Дніпро – Київ;

№41 Дніпро – Львів;

№790/792 Київ – Кременчук, Кропивницький.

«Поїзди тимчасово курсуватимуть через станцію Помічна замість станції Кам’янка. Через зміну маршруту час прибуття вказаних рейсів до кінцевої станції посунеться орієнтовно на 5 годин вперед», – сказано в повідомленні.

Також зміни стосуватимуться чотирьох приміських потягів у Кіровоградській і Черкаській областях.

«Укрзалізниця» попросила вибачення за тимчасові незручності й закликала стежити за подальшими оновленнями інформації.