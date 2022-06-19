Кілька потягів «Укрзалізниці» запізняться на п’ять годин через аварію
Зокрема, запізниться потяг з Дніпра до Львова
Суспільство — Володимир Пиріг, 0 0
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Через сходження двох вантажних вагонів на перегоні Райгород - Кам’янка, «Укрзалізниця» тимчасово змінила маршрути прямування кількох потягів. Аварія сталася в неділю, 19 червня.
За інформацією «Укрзалізниці», зміни торкнуться таких потягів:
- №731 Дніпро – Київ;
- №41 Дніпро – Львів;
- №790/792 Київ – Кременчук, Кропивницький.
«Поїзди тимчасово курсуватимуть через станцію Помічна замість станції Кам’янка. Через зміну маршруту час прибуття вказаних рейсів до кінцевої станції посунеться орієнтовно на 5 годин вперед», – сказано в повідомленні.
Також зміни стосуватимуться чотирьох приміських потягів у Кіровоградській і Черкаській областях.
«Укрзалізниця» попросила вибачення за тимчасові незручності й закликала стежити за подальшими оновленнями інформації.
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