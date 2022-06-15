Львівська залізниця повідомляє про відновлення курсування поїзда №7001/7002 та продовження його маршрута до Ужгорода.

Із 17 червня поїзд №7001 Львів – Ужгород курсуватиме щоп’ятниці, щосуботи і щонеділі, вирушатиме зі Львова о 07:33 і їхатиме через Пустомити, Миколаїв-Дністровський, Стрий, Сколе, Гребенів, Тухлю, Славське, Лавочне, Бескид, Скотарське, Воловець, Сваляву, Карпати, Мукачево, Страбичово, Батьово, і прибутиме в Ужгород о 13:34.

Поїзд №7002 Ужгород – Львів курсуватиме щоп’ятниці, щосуботи і щонеділі і вирушатиме з Ужгорода о 15:38, прибуватиме у Львів о 21:32.

Крім того, з 18 червня зазнає змін розклад руху регіональних поїздів №804/803 та №805/806 сполученням Рівне – Львів – Рівне.

Поїзд №804/803 Львів – Рівне, який курсує щоп’ятниці та щонеділі, вирушатиме зі Львова о 10:12 (замість 09:52) та прибуватиме в Рівне о 13.25, а поїзд №806/805 Рiвне – Львів, який курсує щоп’ятниці та щонеділі, вирушатиме о 14:45 (замість 13:15) та прибуватиме до Львова о 17:58. Поїзд №806/805 Львів – Рівне вирушатиме зі Львова о 18:28 (замість 16:30) та прибуватиме на кінцеву станцію о 21:40.

19 червня цього року регіональний поїзд № 816/815 сполученням Львів – Чернівці курсуватиме лише до ст. Коломия.