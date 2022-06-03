На вокзал у Перемишлі поїзд прибуватиме в обідню пору

«Укрзалізниця» запустила поїзд до Польщі із Запоріжжя. Перший рейс туди поїде 11 червня, у зворотному напрямку – 12 червня.

Поїзд відправлятиметься із Запоріжжя о 15:30, зупинятиметься у Дніпрі о 17:33 і прибуватиме до Перемишль о 12:50. Графік зворотнього маршруту: виїзд із Перемишля о 16:00, зупинка у Дніпрі о 13:26 і прибуття до Запоріжжя о 15:51.

«З огляду на збільшений попит пасажирів на повернення в Україну, Укрзалізниця призначає новий поїзд №32/31 сполученням Перемишль — Запоріжжя. Вагони в поїзді — купейні та класу люкс, квитки будуть доступні онлайн», – зазначили в «Укрзалізниці».

Маршрут поїзда проходитиме через Львів, Бердичів, станцію ім. Т. Шевченка (с. Сміла), Знам’янку, Білу Церкву, Кам’янське та Дніпро, що дасть можливість мешканцям декількох регіонів зручно повернутись додому з-за кордону.