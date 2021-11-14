Кілька потягів «Укрзалізниці» затримуватимуться в дорозі протягом п’яти днів
Затримка потягів можлива через реконструкції колій
Суспільство — Володимир Пиріг, 0 0
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В Україні з 15 по 19 листопада можлива затримка декількох поїздів. Причиною запізнення стали роботи з реконструкції колій на ділянці Миронівка – Ім. Тараса Шевченка, повідомила в неділю, 14 листопада, прес-служба «Укрзалізниці».
Запізнення поїздів очікуються за станціями:
- Миронівка;
- П'ятихатки;
- Тимкове;
- Бурти;
- Херсон.
Орієнтовний час затримки поїздів становитиме від 5 хв до 1,5 год. Роботи з реконструкції колій починаються 15 листопада і повинні завершитися 19 листопада.
Водночас в «Укрзалізниці» запевнили, що зроблять все можливе для того, аби потяги прибували згідно з графіками.
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