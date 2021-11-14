В Україні з 15 по 19 листопада можлива затримка декількох поїздів. Причиною запізнення стали роботи з реконструкції колій на ділянці Миронівка – Ім. Тараса Шевченка, повідомила в неділю, 14 листопада, прес-служба «Укрзалізниці».

Запізнення поїздів очікуються за станціями:

Миронівка;

П'ятихатки;

Тимкове;

Бурти;

Херсон.

Орієнтовний час затримки поїздів становитиме від 5 хв до 1,5 год. Роботи з реконструкції колій починаються 15 листопада і повинні завершитися 19 листопада.

Водночас в «Укрзалізниці» запевнили, що зроблять все можливе для того, аби потяги прибували згідно з графіками.