Президент Володимир Зеленський провів нараду, взяли участь прем’єр-міністр, віце-прем’єри та кілька членів уряду. На нараді було узгоджено чергову концепція побудови Кабінету міністрів України. Подробиці наради пізно ввечері вівторка, 8 листопада, повідомило ZN.ua.

Як йдеться у статті, у новій структурі уряду найімовірніше буде 14 міністерств замість поточних 20, і вона матиме такий вигляд:

Міністерство розвитку громад та територій, Міністерство інфраструктури і Урядовий офіс з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій об’єднають між собою у Міністерство розвитку інфраструктури і територій;

Міністерство культури та інформаційної політики займатиметься питаннями європейської та євроатлантичної інтеграції й буде перетворено у Міністерство євроінтеграції, культури та інформаційної політики;

Міністерство економіки, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) і Міністерство аграрної політики та продовольства об’єднають у Міністерство економічного розвитку;

Міністерство цифрової трансформації, Національне агентство України з питань державної служби і Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) об’єднають у Міністерство цифрової трансформації;

Міністерство у справах ветеранів і Міністерство соціальної політики об’єднають у Міністерство у справах ветеранів і соціальної політики;

Міністерство екології змінить назву на Міністерство екології та природних ресурсів.

Без змін залишаються:

Міністерство енергетики;

Міністерство закордонних справ;

Міністерство фінансів;

Міністерство юстиції;

Міністерство внутрішніх справ;

Міністерство оборони;

Міністерство освіти і науки;

Міністерство охорони здоров’я.

Документом також передбачено скорочення граничної чисельності штату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Подекуди – більш ніж удвічі.

Так, у центральних апаратах міністерств кількість працівників планують скоротити з 9200 до 2800. У територіальних органах міністерств – із 17 тис. до понад 7 тис.

У центральних апаратах інших центральних органів виконавчої влади із 13 тис. працівників планують залишити 4300, а в територіальних управліннях таких органів планують залишити близько 40 тис. працівників, тоді як зараз там працюють понад 80 тис. людей.

Крім того, змінюється структура управління. Координацією стратегій і програм займатиметься Центр уряду, безпосередньо підпорядкований прем’єр-міністру.