За підрахунками Організації Об'єднаних Націй, 15 листопада населення Землі сягнуло восьми мільярдів людей. Про це повідомляється на сайті ООН.

Населення планети зросло з семи до восьми мільярдів за 12 років, проте ООН прогнозує, що для збільшення кількості людей до дев’яти мільярдів уже знадобиться приблизно 15 років. Це свідчить, що темпи зростання населення планети сповільнюються.

Таке зростання ООН пояснила поступовим збільшенням тривалості життя людини завдяки поліпшенню охорони здоров’я, харчування, особистої гігієни та медицини. Це також результат високого та постійного рівня народжуваності в деяких країнах.

За даними ООН, найбільше зростання населення фіксують у найбідніших країнах світу, які переважно розташовані в Африці на південь від Сахари. Водночас у багатих країнах такого зростання немає.

За підрахунками ООН, 2023 року Індія має обійти Китай і стати найбільш населеною державою на планеті. Організація прогнозує, що населення світу може зрости приблизно до 8,5 мільярда у 2030 році, 9,7 мільярда — у 2050-му, а досягти піку в 10,4 мільярда людей – у 2080-х. На такому рівні кількість населення, як очікується, залишатиметься до 2100 року.

Нагадаємо, що в Україні кількість населення стрімко скорочується. В ООН раніше прогнозували, що в 2050 році вона зменшиться до 35 млн людей.