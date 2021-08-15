Руйнівний землетрус знищив сотні будинків на Гаїті

Кількість загиблих від руйнівного землетрусу, який стався у Гаїті в ніч на 15 липня, станом на вечір неділі зросла до 724. Про це на прес-конференції заявили представники уряду Гаїті, повідомляє Reuters.

Крім того, щонайменше 2,8 тис. людей отримали поранення. Землетрус магнітудою 7,2 стався на Гаїті у суботу, 14 серпня. Його епіцентр був розташований приблизно за 160 кілометрів від столиці Порт-о-Пренс. Основного удару зазнала південно-західна частина Гаїті, особливо в регіоні міста Ле-Кай та його околицях. Церкви, готелі, лікарні та школи були сильно пошкоджені або зруйновані.

Через землетрус була оголошена загроза цунамі, але згодом її скасували.Внаслідок землетрусу було зруйновано багато будинків. Рятувальники продовжують шукати людей під завалами.

Зусилля рятувальників ускладнюються тропічним штормом «Грейс», який досягне піку у понеділок. Це може спричинити масштабні повені, повідомляє Національний центр ураганів США (NHC).

Влада Гаїті оголосила надзвичайну ситуацію на один місяць і заявила, що жертви і руйнування будівель зареєстровані у багатьох частинах країни. США уже запропонували свою допомогу країні.