Сильний землетрус призвіс до масштабних руйнувань в різних частинах Гаїті

Неподалік узбережжя Гаїті стався потужний землетрус силою 7,2 бала, в результаті якого загинули щонайменще 29 людей. В країні оголосили надзвичайний стан. Про це повідомляє Associated Press в суботу, 14 серпня.

Епіцентр землетрусу був розташований приблизно в 125 кілометрах на захід від столиці країни Порт-о-Пренс, уточнює Геологічна служба США. В результаті землетрусу загинули 29 людей, також відомо про широкі руйнування в деяких частинах країни.

L’hôpital général aux Cayes est débordé. Beaucoup de blessés. Beaucoup de maisons se sont effondrées aux Cayes. Dont un hôtel.

Jose Flécher

Bilan partiel #Haiti #earthquake 14-08-21 pic.twitter.com/pze11oojI8 — Frantz Duval (@Frantzduval) August 14, 2021

В країні оголосили надзвичайний стан на місяць. Масштаб руйнувань, точна кількість жертв, як і загальний розмір збитків наразі невідомий. В постраждалі райони відправили пошуково-рятувальні команди.

JUST IN Video shows massive damages after strong earthquake in Haiti — people feared dead pic.twitter.com/ALOJZl8OZH — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 14, 2021

My prayers are with the people of Haiti and other affected territories who were this morning shaken by a 7.2 magnitude earthquake along the Enriquillo-Plantain Garden Fault.



Photo credit: Jose Flécher pic.twitter.com/5usbSdisbT — Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) August 14, 2021

Останній землетрус силою силою 5,9 бала стався на Гаїті ще у 2018 році, тоді загинули 11 людей. Він став одним з найсильніших з 2010 року, коли в країні загинуло понад 200 тис. осіб.