Неподалік узбережжя Гаїті стався потужний землетрус силою 7,2 бала, в результаті якого загинули щонайменще 29 людей. В країні оголосили надзвичайний стан. Про це повідомляє Associated Press в суботу, 14 серпня.

Епіцентр землетрусу був розташований приблизно в 125 кілометрах на захід від столиці країни Порт-о-Пренс, уточнює Геологічна служба США. В результаті землетрусу загинули 29 людей, також відомо про широкі руйнування в деяких частинах країни.

В країні оголосили надзвичайний стан на місяць. Масштаб руйнувань, точна кількість жертв, як і загальний розмір збитків наразі невідомий. В постраждалі райони відправили пошуково-рятувальні команди.

