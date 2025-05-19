Тренерський штаб «синьо-жовтих» викликав 26 футболістів

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів, які отримали виклик на матчі червневого турніру Canadian Shield, що відбудеться в Торонто (Канада), повідомляє офіційний сайт УАФ.

До основного списку потрапили 26 виконавців, ще чотири гравці увійшли до резервного. Варто зазначити, що до заявки «синьо-жовтих» не потрапили захисник «Евертона» Віталій Миколенко, півзахисник «Брентфорда» Єгор Ярмолюк та вінгер «Динамо» Андрій Ярмоленко. Також серед переліку немає форварда «Роми» Артема Довбика та найкращого бомбардира «Динамо» Владислава Ваната. Натомість дебютний виклик отримали Микола Михайленко з «Динамо» та Олександр Мартинюк з «Олександрії».

Склад збірної України:

Воротарі: Андрій Лунін («Реал», Іспанія), Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія), Дмитро Різник («Шахтар»).

Андрій Лунін («Реал», Іспанія), Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія), Дмитро Різник («Шахтар»). Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (усі – «Шахтар»), Богдан Михайліченко («Полісся»), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Максим Таловєров («Плімут», Англія), Євген Чеберко («Коламбус Крю», США), Владислав Дубінчак, Олександр Тимчик (обидва – «Динамо»), Олександр Мартинюк («Олександрія»).

Микола Матвієнко, Валерій Бондар (усі – «Шахтар»), Богдан Михайліченко («Полісся»), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Максим Таловєров («Плімут», Англія), Євген Чеберко («Коламбус Крю», США), Владислав Дубінчак, Олександр Тимчик (обидва – «Динамо»), Олександр Мартинюк («Олександрія»). Півзахисники: Микола Шапаренко, Владислав Кабаєв, Андрій Ярмоленко, Микола Михайленко (усі – «Динамо»), Георгій Судаков, Єгор Назарина, Артем Бондаренко (всі – «Шахтар»), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – «Полісся»), Іван Калюжний («Олександрія»), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зінченко («Арсенал», Англія).

Микола Шапаренко, Владислав Кабаєв, Андрій Ярмоленко, Микола Михайленко (усі – «Динамо»), Георгій Судаков, Єгор Назарина, Артем Бондаренко (всі – «Шахтар»), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – «Полісся»), Іван Калюжний («Олександрія»), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зінченко («Арсенал», Англія). Нападник: Роман Яремчук («Олімпіакос», Греція).

Роман Яремчук («Олімпіакос», Греція). Резерв: Георгій Бущан («Аль-Шабаб», Саудівська Аравія), Юхим Конопля («Шахтар»), Олександр Сваток («Остін», США), Дмитро Криськів («Шахтар»).

Нагадаємо, у товариському турнірі підопічні Сергія Реброва 7 червня зіграють з Канадою, а 10-го числа – із Новою Зеландією.