За словами місцевих мешканців, будівля обвалилася через підмив фундаменту

В місті Монастириська на Тернопільщині обвалилась частина недобудованої п’ятиповерхової районної поліклініки та лікарні. Обвалилася частина лівого крила з п’ятого по перший поверх. Місце обвалу вже обгородили, щоб туди не заходили люди. ZAXID.NET дізнався кому належить будівля і чому ніхто не реагував на тріщини в фундаменті.

Приміщення для поліклініки в колишньому районному центрі Монастриська на Тернопільщині почали зводити ще у 1987 році. Упродовж 1992-1993 роках будівлю на п’ять поверхів з цокольними приміщеннями за адресою вул. Братів Павлюкевичів вдалося завершити. Загальна площа приміщень склала – понад 10 тис. м2. Однак після завершення будівництва приміщення законсервували через брак грошей.

Відтоді, за словами місцевих жителів, і міська влада, і обласна, і народні депутати постійно обіцяли її добудувати, однак так цього і не зробили. Частина приміщення поліклініки обвалилася в ніч з п’ятниці на суботу, 17 травня.

«В цій будівлі мала бути розташована поліклініка і лікарня. Однак частина цього приміщення вже завалилася. Мені не вкладається в голові, щоб в наш час таку будівлю просто знищити. Неодноразово мешканці міста зверталися до влади, що в нед будованій поліклініці треба зробити відвід дощової води, яка постійно підмивала фундамент. Була вже тріщина кілька років, а от зараз воно все обвалилося», – зазначила ZAXID.NET місцева жителька Ірина Ванат.

Жінка додала, що вона вже зверталася до теперішнього керівника Тернопільської ОВА В’ячеслава Негоди щодо цього недобудованого приміщення та сусіднього, де мав бути гуртожиток, і який теж стоїть пусткою. «В цій будівлі можна було елементарно відкрити якийсь великий реабілітаційний центр, або передати її для облаштування гуртожитків для людей ВПО. Однак, місцева влада, обласна влада просто закривали на це очі. Ніхто нічого не робив роками і зараз просто все завалилося», – додає Ірина Ванат.

Ірина викликала поліцію на місце обвалу. Однак за її словами правоохоронці не зареєстрували її звернення, а надали відповідь, що зараз проводиться загальна перевірка по цій будівлі. Цю інформацію також підтвердили ZAXID.NET і в головному управлінні поліції в Тернопільській області.

Редакція звернулась за коментарем в Тернопільську обласну військову адміністрацію. На ситуацію із обвалом частини будівлі відреагувало управління капітального будівництва Тернопільської ОВА. Там зазначили, що 20 травня в Монастириську виїде комісія з представників управління і депутатів, які обстежать будівлю і вирішать, що робити далі.

В управлінні капітального будівництва Тернопільської ОВА лише повідомили, що недобудована будівля є державною власністю, а земля, на якій її будували – це комунальна власність Монастириської громади.

ZAXID.NET також намагався зателефонувати до міського голови Монастириської Андрія Старуха для того, щоб отримати коментар, але він на дзвінки не відповідав.