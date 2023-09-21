Міська рада пообіцяла допомогти вивезти речі з квартир

У Чернівцях увечері 20 вересня стався черговий обвал стіни аварійного будинку на вул. Руській. Дім розташований в центрі міста і давно визнаний непридатним для життя. Однак до вчорашнього дня в ньому залишалася жити ще одна сім'я. Мешканці дали згоду на відселення за кілька годин до обвалу.

Про аварійну ситуацію повідомив міський голова Чернівців Роман Клічук на своїй сторінці в Facebook. Рятувальники та поліцейські обгородили аварійну територію. За повідомленням ДСНС Чернівців, сталося руйнування опорної стіни триповерхового житлового будинку на площі 115 м кв. Частини конструкцій та цегла продовжують надалі падати. В центральній частині також змінили руху тролейбусів, які курсують через вулицю Руську. Керівник міста зазначив, що постраждалих в результаті обвалу не має.

«Всі аварійні служби зреагували швидко. Ситуація з цим будинком критична, про що неодноразово попереджали. Дім, згідно з технічними висновками експертів – повністю аварійний. Проект на реконструкцію практично на етапі завершення», – повідомив міський голова.

В червні цього року в будинку на вул. Руській, 6 обвалилася частина стіни. Тоді комунальники відключили газопостачання та електрику. Міська влада запропонувала людям, які мешкали в цьому домі, відселитися. Частина виїхала з аварійного приміщення до родичів, інша – скористалися житлом, яке надала міська рада. До 20 вересня в будинку залишалася проживати ще одна сім'я, яка категорично відмовлялася переїжджати. Однак за кілька годин до обвалу люди погодилися на переїзд.

«Ми запропонували декілька компромісних рішень. Паралельно підшуковували квартиру для можливого переселення. На момент обвалу мешканці покинули будинок, що, власне, врятувало їх не від потенційної, а реальної небезпеки. Ми надамо їм допомогу для вивезення особистих речей. Паралельно допоможемо з облаштуванням і благоустроєм тимчасового помешкання», – зазначив Роман Клічук.

Раніше міська влада планувала в судовому порядку примусово відселити усіх мешканців, однак суд ще не відбувся. Додамо, що будинок на вулиці Руська, 6 є пам'яткою архітектури місцевого значення. Дім почав руйнуватися кілька років тому. Експерти зазначають, що однією з причин руйнації могло стати додаткове встановлення вікон на задній стіні. Отвори вирізалися в суцільній цегляній кладці, під час робіт не було дотримано технологій, і це суттєво вплинуло на конструкцію. Опорна стіна у будь-який момент може впасти, а відтак обвалитися може і весь будинок.