Дім може впасти в будь-яку хвилину

У центрі Чернівців обвалилася частина стіни аварійного житлового будинку, який є пам'яткою архітектури місцевого значення. Комунальники відключили приміщення від газопостачання, однак вода та електрика людям ще подається. А міська рада порадила терміново виселитися двом сім'ям, які проживають в домі, в маневровий комунальний житловий фонд. Однак люди цього не планують робити.

Будинок на вулиці Руська, 6 визнаний аварійним давно. У приміщеннях є чимало тріщин, раніше був частковий обвал задньої стіни. А вночі 22 червня аварійна ситуація знову повторилася, повідомили в Чернівецькій міській раді.

«Станом на вечір 22 червня маємо чергове обвалення стіни. Ситуація критична: є технічний висновок експерта про аварійний стан. Комунальні служби оперативно зреагували. Наразі вже обмежили постачання газу; електрика та вода поки ще подається. Вкотре наполегливо звертаємось до мешканців: тимчасово переїдьте у маневровий фонд, дайте змогу здійснити ремонт. Подбайте про себе та безпеку людей, які живуть і працюють поруч», – зазначили в департаменті інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради.

Відремонтувати цей будинок важко, але у міській владі повідомили ZAXID.NET, що такі плани у них є. Хоча, за думками будівельних експертів, щоб його відремонтувати, необхідно розбирати до першого поверху і проводити капітальний ремонт. Окрім того, будівля є пам'яткою архітектури місцевого значення, тому йдеться про реставраційний ремонт.

«Хоча ми займаємося тим, щоб зняти статус пам’ятки з цієї будівлі, і це нам спростить капітальний ремонт», – зауважив заступник міського голови Василь Зазуляк.

У будинку є три поверхи, на першому – офісні приміщення, магазини, на другому – живуть дві сім'ї, а на третьому – комунальні приміщення міської ради. Чернівчани, які проживають в аварійному будинку, одну квартиру приватизували, а ще одна залишається в комунальні власності.

У міській раді вже не одноразово пропонували людям виїхати з аварійного будинку. Однак жителі постійно відмовляються, тому що не хочуть переїжджати в маневровий фонд житла Чернівецької міської ради.

«Ми зараз вивчаємо питання, щоб в судовому порядку виселити цих людей. Це робиться для їхньої ж безпеки. Мешканцям приватизованої квартири розглянемо питання житла на обмін. А от людей з комунальної квартири можемо переселити лише у маневровий фонд», – додає Василь Зазуляк.

Будинок на вулиці Руська, 6 почав руйнуватися кілька років тому. Експерти додають, що однією з причин руйнації дому могло стати додаткове встановлення вікон на задній стіні. Отвори на вікна вирізалися в суцільній стіні, під час робіт не було дотримано технологій, і це суттєво вплинуло на конструкцію. Опорна стіна у будь-який момент може впасти, а відтак обвалитися може і весь будинок.

У міській раді також повідомили, що планують профінансувати розроблення проектної документації для ремонту цього будинку. Однак скільки це вартуватиме та коли розпочнеться ремонт – поки що невідомо.