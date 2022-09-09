Жінка загинула на місці падіння балкону, чоловік госпіталізований з важкими травмами

Внаслідок обвалу балкона у п'ятиповерхівці на Закарпатті загинула жінка, а ще один потерпілий перебуває у реанімації. Інцидент стався вранці п'ятниці, 9 вересня, у прикордонному селищі Вилок. Наразі відомо, що жінка із сином вийшли на балкон своєї квартири на п’ятому поверсі, балкон обвалився і вони обоє впали на тротуар. Жінка померла на місці інциденту, чоловік наразі перебуває у лікарні.

Як п’ятницю, 9 вересня, повідомила прес-служба ДСНС Закарпаття, трагічний випадок стався у селищі Вилок Берегівського району. За попередніми даними, на вулиці Купальній у багатоповерхівці місцева мешканка разом із сином вийшли на балкон, який одразу обвалився. Обоє впали з висоти п’ятого поверху на тротуар. Від отриманих травм жінка загинула на місці.

«За словами очевидців, мати з сином вийшли на балкон помешкання на п’ятому поверсі багатоквартирного будинку, після чого той обвалився і мешканці оселі впали на тротуар. Жінка померла одразу, а чоловіка з різними травмами доправили до лікувального закладу у Виноградові», – йдеться у повідомленні ДСНС.

У прес-службі поліції Закарпаття у коментарі ZAXID.NET повідомили, що загибла жінка – 69-річна мешканка селища Вилок, потерпілий – її 46-річний син. «Чоловік наразі перебуває у лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 з приміткою "нещасний випадок". З'ясовуються усі обставини інциденту», — зазначила речниця поліції Закарпатської області Анна Дан.