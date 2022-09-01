Будинок на просп. Свободи, 23 обвалився уночі 26 серпня

Обвал будинку на проспекті Свободи, 23 у центрі Львова стався через ремонтно-будівельні роботи в сусідньому будинку. Тому протиаварійні заходи оплачуватиме власник сусіднього будинку ТзОВ «Фрідом Авеню».

Як повідомила заступниця міського голови Львова з питань ЖКГ Ірина Маруняк, мерія отримала висновок про проведення першочергових протиаварійних заходів у будинку №23 на просп. Свободи, в якому 26 серпня стався обвал флігельної частини. У цьому висновку вказані також причини руйнування будинку.

«По-перше, орієнтовно у 2014-2015 році був демонтований флігель будинку №21 на пр. Свободи. Після цього демонтажу необхідно було металевими тяжами укріпити стіну будинку №23. А цього зроблено не було. По-друге, після демонтажу флігеля у будинку №21 через дощі і танення снігу взимку відбувалося постійне підмивання стіни будівлі, відтак це призвело до руйнівних процесів у ній. По-третє, будівельна компанія, яка проводила ремонтні роботи у будинку №21, приступила до їх виконання з порушеннями – було вибрано багато ґрунту, що призвело до підмивання фундаменту стіни будинку №23», – йдеться в повідомленні мерії.

За словами Ірини Маруняк, на сьогодні укладена трьохстороння угода між управляючою компанією «Айзберг», ТзОВ «Фрідом Авеню» і підрядною організацією, яка виконувала роботи у будинку №21, на виконання першочергових протиаварійних робіт у будинку №23. Ці роботи проводяться за рахунок «Фрідом Авеню».

У львівській мерії також чекають висновків експертів щодо того, чи зможуть повернутися у своє житло мешканці, чиї помешкання не пошкоджені. Щодо мешканців трьох зруйнованих квартир розглядають можливість відновлення житла або поселення їх у нові квартири.

Нагадаємо, вночі 26 серпня стався обвал частини будинку на просп. Свободи, 23. У результаті зруйновані три квартири та два нежитлові приміщення. На щастя, ніхто не постраждав.