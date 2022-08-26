Обвал трапився вночі 26 серпня у житловому будинку на просп. Свободи, 23

Проектанти спільно з правоохоронцями мають визначити, чи придатний для подальшого проживання житловий триповерховий будинок у центрі Львова, одна зі стін якого обвалилася вночі. Про це під час брифінгу у п’ятницю, 26 серпня, повідомила заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк.

За її словами, наразі мешканці шістьох квартир переїхали жити до родичів. Мешканцям ще однієї квартири організували ночівлю в готелі, а також безкоштовний транспорт для перевезення речей. Жителі решти восьми квартир залишаються в будинку, доки не буде висновків слідчої групи та проектної організації стосовно його придатності для проживання.

На час ліквідації наслідків обвалу в будинку на просп. Свободи, 21 рятувальники відключили газ, електрику і водопостачання. На місці працюють слідчі та проектанти, що мають визначити причини обвалу.

За попередньою версією міськради, будинок міг обвалитися через ремонтні роботи в сусідньому будинку №21, що зі слів його мешканців тривають близько місяця. Будинок на просп. Свободи, 21 належить ТзОВ «Фрідом авеню», що ще торік у травні отримала дозвіл на виконання ремонтних робіт від ДАБІ.

Наразі мерія веде перемовини з компанією, аби та повністю відшкодувала збитки за та відбудову будинку №23.

«Зі слів мешканців, будівельники знімали стіну, яка була дотична до їхнього будинку і була йому опорою. Це могло зменшили несучу здатність будівлі і призвести до обвалу», – повідомив заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач.

Він додав, що з 2022 року уряд позбавив муніципальні органи влади повноважень проводити перевірки на будівельних майданчиках, що у майбутньому може спровокувати більше подібних випадків. Тож Львівська міськрада звернеться до Кабміну з вимогою відновити повноваження міських ДАБК на проведення перевірок будмайданчиків.

Нагадаємо, уночі 26 серпня у житловому будинку на просп. Свободи у Львові стався обвал. Постраждалих від обвалу немає, натомість зруйновані три квартири та два нежитлові приміщення.