Обвал трапився у будинку на просп. Свободи, 23 зі сторони внутрішнього дворика

У ніч на п’ятницю, 26 серпня, у житловому будинку в центрі Львова стався обвал стіни. Попередньо постраждалих від будинку немає, натомість зруйновані три квартири та два нежитлові приміщення.

Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, уночі 26 серпня, близько 1:15, мешканці триповерхового житлового будинку на просп. Свободи, 23 почули незвичний шум в одній з квартир та викликали поліцію і рятувальників.

На місце виїхали працівники ДСНС, які з’ясували, що одній із квартир деформувалась стіна й осіли двері . Рятувальники евакуювали 12 мешканців будинку, після чого, за кілька хвилин, одна зі стін, що виходить у внутрішній двір, обвалилася.

Унаслідок обвалу зруйновані три квартири на другому і третьому поверсі, одна повністю та дві частково, а також два нежитлові приміщення загальною площею 80 м2.

«Внаслідок обвалу флігельної частини будинку зруйновано три квартири та 2 нежитлові приміщення. Одна квартира здавалась в оренду, відтак зараз з'ясовують, чи були у ній люди. Решту мешканців евакуйовано. На місці аварії працюють усі відповідні служби», – повідомила заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк.

Рятувальники розбирали завали разом із кінологами. Станом на 4:57 роботи завершили. Тіл загиблих, потерпілих чи травмованих під завалами не виявили. Мешканці зруйнованого будинку відселення не потребували.

Ймовірною причиною обвалу у міськраді називають реконструкцію сусіднього будинку на просп. Свободи, 21. Законність цих робіт перевіряють.

«У дворі сусіднього будинку проводились будівельні роботи. Там є декларація на початок виконання ремонтних робіт. Зі слів мешканців, місяць будівельники знімали стіну, яка була дотична до будинку №23 і була опорою цього будинку. Це могло зменшили несучу здатність будівлі і призвести до обвалу. Але наголошую, висновки має зробити проектна компанія, яка сьогодні буде працювати на місці. Зараз з’ясовуємо інформацію, яка саме компанія проводила роботи та кому належить ця ділянка, де вони проводились», – додала заступниця мера Львова.

Загалом у триповерховому житловому будинку на просп. Свободи, 23 є 14 квартир. Газ та електрику по всьому будинку тимчасово відімкнули.