Приміщення пустувало, у ньому проводили ремонтні роботи

В Ужгороді під час ремонту обвалилася будівля на вулиці Мукачівській, що неподалік центральної частини міста. Внаслідок інциденту постраждалих немає. У міській раді створили робочу групу, яка огляне зруйновану будівлю та визначить причини обвалу.

Про інцидент стало відомо ввечері вівторка, 18 жовтня, після повідомлень у соцмережах про вибух на вулиці Мукачівській. Пізніше міська рада заявила, що ніякого вибуху не було, а обвал у будівлі стався під час виконання ремонтних робіт. У мерії зазначають, що будівля колишньої взуттєвої фабрики – пустує. Там зараз складські приміщення, на місці проводили ремонт. Разом із тим у міськраді не уточнюють, хто працював на місці.

«Інформація, поширена в ЗМІ та соцмережах про нібито вибух, який зруйнував будівлю на вулиці Мукачівській, 44 в Ужгороді, неправдива. Під час ремонтних робіт на об'єкті сьогодні стався обвал покрівлі та конструкцій. Йдеться про складські та офісні приміщення. Будівля наразі пустує», – зазначили у прес-службі Ужгородської міської ради.

У мерії додають, що на місце інциденту виїжджали підрозділи ДСНС, потерпілих внаслідок обвалу немає. В Ужгородській міській раді створять робочу групу для з’ясування обставин події, профільні фахівці оглянуть будівлі.