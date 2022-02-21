Інцидент трапився на вул. Замарстинівській, 76

Під час демонтажу будинку на вул. Замарстинівській у Львові частина фасаду обвалилась на критий перехід, облаштований забудовником для безпеки пішоходів. Під час події ніхто не постраждав.

На території колишньої лижної фабрики на вул. Замарстинівській, 76 ведеться будівництво житлового комплексу Avalon Yard. Ще у 2020 році забудовник отримав містобудівні умови і обмеження на це будівництво. Роботи забудовник розпочав зі сторони вул. Квітової, а минулого тижня розпочав демонтажні роботи зі сторони вул. Замарстинівської.

Під час демонтажу будівлі на вул. Замарстинівський частина фасаду обвалилася на критий пішохідний перехід

Щоб знести 2-поверхову нежитлову будівлю зі сторони вул. Замарстинівської забудовник облаштував тимчасовий критий перехід для пішоходів. Під час демонтажу будівлі у понеділок, 21 лютого, частина фасаду будинку обвалилася на перехід.

Внаслідок обвалу ніхто не постраждав.

У прес-службі Львівської міської ради ZAXID.NET сказали, що працівники Шевченківської районної адміністрації вже поспілкувалися із забудовником і попросили його ретельніше проводити роботи і не створювати небезпеки для пішоходів.