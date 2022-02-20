Рятувальники намагаються розблокувати вихід з будинку для мешканців двох квартир, які виявились завалені уламками

У триповерховому житловому будинку в центрі Львова обвалилася деревʼяна сходова клітка. За попередніми даними постраждалих чи загиблих внаслідок обвалу нема.

Як повідомили в ГУ ДСНС Львівщини, обвал стався у неділю, 20 лютого, близько 13:20, у житловому будинку га вул. Старвопігійська, 5. Між другим та третім поверхами обвалилася деревʼяна сходова клітка.

Через обвал у квартирах будинку заблоковані мешканці. Наразі рятувальники розбирають конструкції сходової клітки, аби розблокувати вихід із будинку. Попередньо під час обвалу постраждалих чи загиблих немає.

За інформацією прес-служби Львівської міськради, у триповерховому будинку розташовані 9 квартир. Мешканці двох із них виявились заблокованими у квартирах рештками дерев'яних сходів.

«Ми збираємо інформацію, у кого з мешканців будинку є потреба відселення, якщо вони не мають можливості піти до родичів чи до друзів. В разі потреби, ми їм це забезпечимо. Сьогодні до кінця дня, а також завтра ще будемо розбирати уламки. Також ми викликали проектантів, щоб спланувати як ми будемо відновлювати цю сходову клітку», – розповіла заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк.

Зазначимо, що триповерховий житловий будинок на вул. Ставропігійська, 5 був збудований ще у XV-XVI ст. та реконструюваний у XIX ст. Цей будинок вважається памʼяткою архітектури місцевого значення.