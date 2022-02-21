Фахівці, які обстежували обвалену сходову клітку у будинку в центрі Львова, з’ясували ймовірну причину руйнування: балка перекриття була трухлява і зношена. Вона впала і пошкодила сходові марші другого і третього поверху. Про це розповів голова Галицької райадміністрації Андрій Зозуля.

За його словами, балка і сходи виглядали надійними, на них не було скарг від мешканців. «Ймовірна причина обвалу — втратилась несуча здатність самої балки перекриття. Сама балка досить міцна, але в місцях, де вона входила в мури, то там деревина досить таки була трухлява і зношена», — додав Андрій Зозуля.

Зараз на місці обвалу працюють рятувальники і альпіністи-ремонтники. Вони демонтовують аварійні елементи, що можуть обвалитися. Усе будівельне сміття вивозять і готують під’їзд до встановлення тимчасових сходів.

«Будуть встановлені риштування, на яких будуть влаштовані тимчасові трапи, по яких безпечно зможуть переміщатися мешканці до своїх домівок і з них, відповідно. Я думаю, що ці роботи сьогодні до кінця дня будуть завершені», — розповів директор управляючої компанії ЛКП «Старий Львів» Олег Білоус.

Деякі мешканці не захотіли покинути свої квартири, адже загрози руйнування будинку немає. Тож до встановлення тимчасових сходів залишатимуться у помешканнях. Натомість декілька мешканців ще до обвалу вийшли на роботу, тому наразі повернутися додому не можуть.

Зараз роботи оплачує управляюча компанія. А вже після обстеження сходової клітки міська комісія з надзвичайних ситуацій визначить джерела фінансування.

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