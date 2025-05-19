Володар світового рекорду ухвалив несподіване рішення

Український плавець Андрій Говоров вирішив завершити олімпійську кар'єру. Про це 33-річний спортсмен заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram. Чи виступатиме атлет на інших стартах він не уточнив.

Цікаво, що Говоров оголосив про завершення кар'єри через місяць після того, як заявив про намір взяти участь в Олімпійських іграх в Лос-Анджелесі 2028 року. Причиною цього була низка змін в олімпійській програмі, зокрема поява дистанції 50 метрів батерфляєм, яка є коронною для українця.

Попри це, Андрій вирішив відмовитись від свого попереднього рішення і не братиме участь у відборі до ОІ-2028.

«Це було не просте рішення. Це була подорож, жертва і покликання. Дякую всім, хто був частиною цього. Я довго роздумував, ставлячи на шальки терезів усе, що мені було важливо. Змагання в Лос-Анджелесі були моєю мрією. Але життя розпорядилося інакше», – зазначив плавець у своєму меседжі.

Нагадаємо, Говоров – бронзовий призер чемпіонату світу та дворазовий чемпіон Європи. Українець є володарем чинного світового рекорду на дистанції 50 м батерфляєм (22,17 секунд). Андрій двічі брав участь в Олімпійських іграх – у 2012-му та 2016-му роках.