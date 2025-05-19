Вранці понеділка до поліція надійшла заява про зникнення чоловіка

У понеділок, 19 травня, у прильвівському селі Зимна Вода в криниці одного з господарств виявили тіло чоловіка. Загиблим виявився мешканець села, якого шукали родичі.

«19 травня на території одного з домогосподарств у селі Зимна Вода було виявлено тіло зниклого чоловіка у криниці. Повідомлення про його зникнення надійшло до поліції раніше того ж дня. Зимноводівська ДПК залучена до аварійно-рятувальних робіт у Зимній Воді», – повідомили у відділі надвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної підготовки Зимноводівської сільської ради.

До аварійно-рятувальних робіт залучили рятувальників та працівників поліції. За допомогою спеціального спорядження тіло загиблого підняли на поверхню.

Тіло дістали за допомогою спецобладнання (фото сільради)

Обставини трагедії встановить слідчо-оперативна група. У повідомленні не зазначено вік загиблого.