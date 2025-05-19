Чоловік здав обручку загиблого військового в ломбард за 3900 грн

Малинський районний суд Житомирської області засудив до п’яти років позбавлення волі медичного брата, який вкрав обручку з тіла загиблого військовослужбовця. Про це повідомили у понеділок, 19 травня, у пресслужбі Житомирської обласної прокуратури.

За даними слідства, у січні 2025 року 49-річний працівник однієї з філій Житомирського обласного бюро судово-медичної експертизи вкрав обручку з тіла загиблого на фронті військового. Так, готуючи тіло загиблого на війні мешканця Коростенського району для передачі рідним та подальшого поховання, медбрат зрізав з руки військового золоту обручку, а того ж дня здав її в ломбард та отримав 3900 грн.

«Відсутність обручки помітила дружина загиблого вже після проведення поховального обряду, після чого звернулася до правоохоронних органів. У ході досудового розслідування встановлено ще два випадки аналогічних злочинних дій з боку медичного брата», – повідомили у пресслужбі Житомирської обласної прокуратури.

Медбрата, який обікрав тіло загиблого військового, затримали в січні 2025 року

15 січня чоловіку повідомили про підозру в нарузі над тілами померлих, у тому числі загиблого військовослужбовця, вчиненого з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 297 ККУ). Вже в травні Малинський районний суд визнав медбрата винним та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на п’ять років.

Наразі рішення суду не набуло чинності, оскільки звинувачуваний може оскаржити його.