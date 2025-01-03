Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі

На Житомирщині правоохоронці підозрюють 19-річного хлопця у крадіжці державних виплат в матері зниклого безвісти військовослужбовця. Про це у п’ятницю, 3 січня, повідомили у Офісі генпрокурора та Нацполіції.

За даними слідства, 52-річна мати зниклого військового винаймала у хлопця будинок. Квартирантка звернулася до власника будинку з проханням допомогти розібратися з банківським рахунком, на який мала прийти державна грошова допомога за зниклого сина. Той дізнався про те, що жінка отримує виплати від держави вирішив її ошукати. Отримавши реквізити її банківської картки, хлопець встановив на свій мобільний телефон додаток онлайн-банкінгу та розпоряджався грошима жінки на власний розсуд.

«Щоб приховати свої незаконні дії, фігурант здійснював перекази на банківські картки знайомих, звертаючись до них з проханням зробити закупи у магазині, поки він зайнятий, або під іншим приводом. Також взяв у знайомого його платіжний засіб, на який також здійснив кілька переказів», – йдеться у повідомленні Нацполіції.

За даними правоохоронців, загалом хлопець здійснив 20 транзакцій та привласнив майже 100 тис. грн державної допомоги. Згодом жінка помітила зникнення грошей та звернулась до поліції. Слідчі відстежили банківські операції, які проводив хлопець, та оголосили йому про підозри у крадіжці, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а також несанкціонованого втручання у роботу інформаційних систем (ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 361 КК України). Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років та конфіскація майна.