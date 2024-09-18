Шахрая затримали під час одержання частини грошей

Правоохоронці затримали 46-річного жителя Кіровоградської області. За даними слідства, чоловік ошукав матір загиблого воїна Збройних сил України на 1 млн грн. Про це у середу, 18 вересня, повідомили у Офісі генерального прокурора.

Слідчі встановили, син ошуканої жінки загинув у грудні 2022 року, захищаючи Мар’їнку Донецької області. Після цього вона почала отримувати виплати, повʼязані з втратою сина.

«Затриманий, користуючись уразливим станом жінки, переконав її, що саме він прискорив державні виплати, а також у необхідності надання частини коштів для допомоги армії», – йдеться у повідомленні.

Таким чином шахрай ошукав жінку на понад 1 млн грн. Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання чергової частини грошей – 300 тис грн. Їх знайшли у його в автомобілі.

Крім того, за даними Департаменту стратегрічних розслідувань Нацполіції, жертвами шахрая стали і інші родичі загиблих військових. Чоловік телефонував їм та представлявся підполковником ЗСУ, змушуючи віддати частину посмертних виплат нібито на потреби української армії.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Дніпрі СБУ разом з Нацполіцією затримали шахраїв, які викрали гроші з особистих рахунків загиблих військовослужбовців. Щоб отримати доступ до рахунків, чоловіки крали особисті речі військових зї місцевого моргу.