Чоловікам загрожує до восьми років позбавлення волі

У Дніпрі СБУ спільно з Нацполіцією викрили та затримали шахраїв, які викрадали гроші з особистих рахунків загиблих військовослужбовців. Для доступу до рахунків чоловіки крали особисті речі військових на території місцевого моргу, повідомили у пресслужбі СБУ у вівторок, 9 липня.

За даними слідства, зловмисники привласнювали усі заощадження військовослужбовців, тіла яких доправляли до моргу Дніпра на судово-медичну експертизу. Чоловікам допомагав співробітник обласного бюро судмедекспертизи, який крав речі загиблих на території моргу – зокрема, банківські картки та мобільні телефони, номери яких були зареєстровані в інтернет-банкінгу.

За допомогою смартфонів організатори схеми входили до банківських додатків та перераховували наявні там кошти на власні рахунки. Крім того, чоловіки також оформлювали кредити на померлих військовослужбовців, а згодом переводили їх у готівку та ділили між собою.

«Шахраї намагалися провести оборудки якомога швидше, допоки фінустанови не отримали інформацію про смерть реальних власників банківських рахунків. Таким чином зловмисники привласнили майже 1,5 млн грн, які належали загиблим захисникам України», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Правоохоронці встановили, що до злочинної групи входив айтівець, який отримував доступ до банківських карток, та рецидивіст, який вже мав судимість. Під час обшуків за місцем проживання та в авто злочинців виявили мобільні телефони, сім-карти та банківські картки фігурантів, а також картки, особисті речі та форму загиблих військовослужбовців.

Чоловікам повідомили про підозру за чотирма статтями ККУ:

ч .4 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах);

ч. 4 ст. 185 (крадіжка);

ч. 2 ст. 361 (втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 358 (підроблення документів та їхній збут).

Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі вони перебувають під вартою.