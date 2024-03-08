Злочин скоїв 37-річний раніше судимий житель Тячівського району

В Ужгороді затримали 37-річного мешканця Тячівщини, який ошукав дружину українського захисника на 10,5 тис. доларів. За ці гроші затриманий обіцяв допомогти у звільненні її чоловіка-військовослужбовця із російського полону. Про це у п’ятницю, 8 березня, повідомили у поліції Закарпатської області

«Відомо, що шахрай скористався психоемоційним станом жінки та запевнив, що має достатньо зв’язків на території РФ, щоб посприяти визволенню українського захисника з полону. Довірившись, потерпіла передала шахраєві за “повернення чоловіка додому” 10,5 тисяч доларів. Після отримання грошей останній зник і перестав виходити на зв’язок», – повідомляють деталі у поліції Закарпатської області.

Правоохоонці провели оперативні заходи та з’ясували, що злочин скоїв 37-річний раніше судимий житель Тячівського району. Його негайно розшукали та затримали.

Наразі його помістили до слідчого ізолятора. Слідчі кваліфікували його дії за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах. Також суд обрав для нього запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 380 тис. грн. Наразі оперативники перевіряють його на причетність до вчинення таких же злочинів на території області. Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.