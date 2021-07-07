Прем'єр Гаїті запевнив, що ситуація з безпекою в країні знаходиться під контролем

Вночі у середу, 7 липня, у власному домі вбили президента Гаїті Жовенеля Моїза (Jovenel Moïse). Його дружина отримала поранення.

«Приблизно о першій ночі з вівторка, 6 липня, на середу, 7 липня, група невстановлених осіб, частина з яких розмовляла іспанською, напала на приватну резиденцію президента республіки та завдала йому смертельне поранення», — йдеться у заяві прем'єр-міністра країни Клода Жозефа.

Глава уряду засудив «одіозний, нелюдський і варварський» злочин, але водночас закликав населення до спокою. Він запевнив, що ситуація з безпекою в країні знаходиться під контролем.

На початку 2021 року влада Гаїті заявила про запобігання перевороту та замаху на президента. Тоді ж повідомлялося про затримання 23 осіб, зокрема судді Верховного суду та високопоставленого офіцера поліції. Тоді Жовенель Моїз стверджував, що вони збиралися його вбити.

Жовенель Моїз займав посаду президента Гаїті із 7 лютого 2017 року. На момент убивства йому було 58 років.