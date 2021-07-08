Президент Гаїті Жовенель Моїз загинув під час нападу на його резиденцію в ніч на 7 липня

На Гаїті затримали імовірних убивць президента цієї країни Жовенеля Моїза, повідомив міністр зв'язку країни Франц Екзантус.

За його інформацією, імовірних убивць президента Гаїті затримали і доправили на допит. Національна поліція затримала підозрюваних близько 6 вечора за місцевим часом.

За уточненням агенції AFP, поліція стверджує про те, що при затриманні чотирьох найманців вбили, двох заарештували. Наразі невідомо про те, хто вони.

Нагадаємо, президент Гаїті Жовенель Моїз загинув під час нападу невідомих на його резиденцію в ніч на 7 липня. Внаслідок нападу отримала поранення також його дружина. Спершу повідомлялося про її смерть, однак згодом ця інформація не підтвердилась. На Гаїті запровадили 15-денну жалобу за президентом. Дотепер невідомо, що стало мотивом для нападу – пограбування чи політичні мотиви.

Президент Гаїті Жовенель Моїз фактично правив країною з 2016 року, коли він обійняв посаду виконувача обов’язків президента. Його вбивство сталося на тлі кількарічної політичної кризи.