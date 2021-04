На півночі африканської Республіки Чад повстанці вбили президента країни Ідріса Дебі, якого 19 квітня переобрали на шостий термін. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Дебі переміг на виборах, набравши 79% голосів. У його команді після перемоги заявили, що Дебі поїхав на північ країни з візитом до військових на передову, де йдуть бої з повстанцями і ісламськими угрупуваннями.

Ближче до середини дня (19 квітня) повстанці, які базуються в Лівії, атакували прикордонний пост. Ймовірно, в районі атаки опинився і Дебі. Повстанцям вдалося просунутися на сотні кілометрів на південь через пустелю, але офіційний представник армії Чаду Азем Бермендао Агуна заявив, що наступ вдалося зупинити. Військові вбили близько 300 повстанців, The Guardian.

Після звістки про смерть парламент розпустили. Зараз влада в країні у руках Національної ради перехідного періоду.

«Національна рада перехідного періоду запевняє народ Чаду в тому, що були вжиті всі заходи для забезпечення миру, безпеки і республіканського ладу», – заявив Агуна.

Військові розпустили уряд і парламент Чаду після загибелі президента країни Ідріса Дебі на передовій, повідомляє AFP.

#BREAKING Chad's President Deby has died of injuries suffered on frontline: army pic.twitter.com/Q5X6Fkygky