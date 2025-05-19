Чемеровецький районний суд Хмельницької області виніс вирок старшому солдату, який вдарив іншого військового ножем у живіт, що призвело до його смерті. Суд призначив прикордоннику 8 років тюрми та зобов’язав виплатити матері загиблого 8,5 млн грн.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у травні 2025 року, випадок трапився наприкінці вересня 2024 року у спальному приміщенні для військовослужбовців. Старший солдат, уродженець Черкаської області, вдарив ножем у живіт іншого військового, який помер від отриманих травм. Відомо, що і нападник, і потерпілий перебували у нетверезому стані.

Щодо нападника порушили дві кримінальні справи за ч.2 ст. 121 ККУ (заподіяння важкого поранення, що призвело до смерті) та ч.3 ст. 406 ККУ (порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості).

Обвинувачений прикордонник Артем Г. частково визнав свою провину, він підтвердив, що вдарив військового ножем у живіт, але стверджував, що зробив це для оборони. Під час слідчого експерименту обвинувачений розповів, що він та інші військові вживали спиртне у місці тимчасової дислокації підрозділу. Артем Г. заявив, що потерпілий у цей день бив його. Він взяв ніж, припускаючи, що той знову його вдарить. Двоє військових підтвердили, що між Артемом Г. та загиблим був словесний конфлікт.

Адвокат обвинуваченого просив перекваліфікувати дії свого клієнта з умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, на перевищення меж необхідної оборони. Однак, на думку суду, немає достатніх доказів, які б підтвердили, що життю обвинувачуваного загрожувала небезпека.

Справу розглянув суддя Валерій Борсук, який дослідив усі матеріали справи та докази, визнавши обвинуваченого винним у кримінальних правопорушеннях. Йому призначили покарання – 8 років тюрми та зобов’язали відшкодувати матері загиблого 8,5 млн грн компенсації. Термін відбування покарання рахуватимуть з моменту затримання у вересні 2024 року. Вирок ще можна оскаржити.