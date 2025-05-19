Нагородження сімейних лікарів і медичних сестер відбулося 19 травня, у Всесвітній день сімейного лікаря

У Львові з нагоди Міжнародного дня медичної сестри, яке відзначали 12 травня, та Всесвітнього дня сімейного лікаря, яке святкують 19 травня, відзначили медичних працівників, які досягли найкращих результатів у межах міської програми скринінгу, профілактики та ранньої діагностики захворювань «Здоров’я львів’ян».

У 2024 році за успіхи в реалізації цієї програми було визначено 25 пар медичних працівників – сімейних лікарів та медичних сестер, які з ними працюють. Кожен із них отримав по 20 тисяч гривень премії наприкінці 2024 року. А сьогодні, 19 травня, у приміщенні оновленої поліклініки на вул. Мазепи, 25 відбулося нагородження, повідомили у пресслужбі ЛМР.

Нагороди отримали такі сімейні лікарі: Роман Гвоздь, Олена Пчела, Любов Макеєвець, Валентина Кузьмичук, Олена Коваль, Оксана Токар, Володимир Вороновський, Ольга Байдала, Ольга Жук, Ольга Геленко, Ярина Лемішко, Ірина Повар, Віра Мрак, Валерій Гуцал, Олександра-Ірина Телішевська, Ірина Федоришин, Любов Гелеш, Галина Стецура, Оксана Олійник, Іванна Заремба, Тетяна Мурська, Ірина Мелешко, Оксана Литвин, Марія Яворська, Наталія Тенюк.

Нагородили отримали і медичні сестри: Наталія Кулеша, Оксана Михайловська, Леся Марцінів, Галина Борсук, Наталія Карп’як, Ольга Онущак, Наталія Дениско, Ольга Крет, Оксана Ємеліна, Марія Старенька, Вікторія Буждиган, Олена Ханас, Орися Грабовська, Вікторія Плотнікова, Тетяна Кощук, Галина Самардак, Алла Кащук, Надія Пастушин, Оксана Житняк, Анна Руссу, Оксана Липа, Ірина Кушнір, Ольга Яковлєва, Ірина Вихрист, Галина Красник.

«Усі ви – також воїни, бо 24/7 надаєте допомогу всім, хто її потребує. Я пишаюся тим, що у нас так багато незламних сімейних лікарів, медичних сестер і братів, які самовіддано, не опускаючи рук, кожного дня приходять на роботу, сумлінно, свідомо і від щирого серця допомагають нашим пацієнтам», – каже Марта Матюшко, керівниця міського управління охорони здоров’я.

До слова, програма «Здоров’я львів’ян» діє з 2022 року і передбачає активне виявлення факторів ризику, ранню діагностику гіпертонії, цукрового діабету та онкологічних захворювань – раку молочної залози, передміхурової залози і колоректального раку – серед визначених вікових груп. Її мета – запобігання захворювань, підвищення якості медичних послуг та задоволення потреб пацієнтів.

У програмі беруть участь усі сімейні лікарі Львівської громади. Найкращі з них – ті, хто досяг високих показників за обсягами скринінгових обстежень, щороку отримують грошові премії.