Володимир Зеленський дав пресконференцію після телефонної розмови з Трампом

У понеділок, 19 травня президент України Володимир Зеленський провів дві телефонні розмови з президентом США Дональдом Трампом. Президент прокоментував розмову Трампа з російським диктатором Владіміром Путіним та наголосив, що Україна не йтиме на ультиматуми Росії.

Під час своєї пресконференції Володимир Зеленський підтвердив, що мав дві телефонні розмови з Трампом. Перша відбулася до того, як американський президент подзвонив Владіміру Путіну. За словами президента України, під час розмови з Дональдом Трампом він попросив його «не приймати ніякі речі про Україну без України».

«На початку двосторонньої розмови я підтвердив президенту Трампу, що ми в Україні готові до повного й безумовного припинення вогню, як про це й говорили, зокрема, Сполучені Штати. Важливо не розмивати цю пропозицію. Якщо росіяни не готові припиняти вбивства, за це мають бути сильніші санкції. Тиск на Росію спонукатиме її до реального миру – це очевидно для всіх у світі», – повідомив згодом на своїй сторінці Володимир Зеленський.

Під час другої телефонної розмови до Зеленського і Трампа долучилися деякі європейські лідери. Зазначимо, у своєму пості за результатами розмови з Путіним Трамп заявив, що «Росія та Україна розпочнуть переговори негайно», і що він сповістив про це президента України Володимира Зеленського, а також:

президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн,

президента Франції Еммануеля Макрона,

прем'єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні,

канцлера Німеччини Фрідріха Мерца,

президента Фінляндії Александера Стубба.

За словами Володимира Зеленського, для Дональда Трампа є найважливішими прямі перемовини між Україною та Росією. Президент України наголосив, що Україна постійно виступає за перемовини, на відміну від Росії.

«Ми довго про це говорили. У сухому залишку, Трамп вважає, що російська сторона буде давати відповідні сигнали, як вона бачить припинення вогню та наступні кроки», – сказав Володимир Зеленський.

Зеленський повідомив, що Україна розглядає можливість зустрічі усіх команд на високому рівні. Йдеться про команди США, України, Росії та представників деяких європейських країн. Втім, він наголосив, що Україна не виведе свої війська з українських територій та не буде вестись на ультиматуми Росії.

Також президент зазначив, що Україна давала сигнали про бажання включити в обмін полоненими з Росією політвʼязнів та журналістів. За словами Зеленського, анонсований обмін у форматі «1000 на 1000» стосується військовополонених. Зеленський наголосив, що обміни полоненими мають стосуватись виключно військових, а цивільних та дітей «мають повертати» без жодних умов.

«Міняти дітей на військових, мені здається, що це... Ну, якщо чесно, ми не підтримуємо такий підхід. Діти повинні повертатися, так? Це несправедливо і суперечить закону, навіть законам війни», – сказав Зеленський.

Реагуючи на заяву Владіміра Путіна за результатами розмови з Дональдом Трампом щодо «меморандуму» про перемовини, Володимир Зеленський сказав, що Україна сформулює своє бачення, якщо російська сторона висуне таку пропозицію. Нагадаємо, Путін заявив про домовленість із Трампом про те, що Росія «запропонує і готова працювати з українською стороною над меморандумом з приводу можливої майбутньої мирної угоди з визначенням низки позицій», вчергове відкинувши безумовне припинення вогню.

Нагадаємо, Дональд Трамп провів двохгодинну телефонну розмову з Владіміром Путіним, після якої заявив, що «Росія та Україна розпочнуть переговори негайно», а також розповів, що країни планують «широкомасштабну торгівлю із США, коли закінчиться ця катастрофічна “кривава баня”».